Haja RAZAFINDRAKOTO

Endurant aussi bien mentalement que physiquement, j'ai acquis une certaine discipline et une rigueur durant mon engagement auprès de la Légion Étrangère.

Ayant une facilité d'adaptation, mon retour a la vie civile n'a été pour moi qu'une simple formalité.

Egalement expert dans le domaine de la livraison express, ouvert d'esprit avec un leadership naturel, mon parcours et ma volonté de m’améliorer plus encore m'ont mené a créer ma propre entreprise.





Mes compétences :

Esprit d'équipe

Développement personnel

Energie

Formation d'elite

Connaissance du secteur geographique

condition physique

Relationnel