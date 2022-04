Hajar ANOUAR

Jeune fille diplômé en master génie énergétique et environnement de la faculté des sciences de Tétouan, j'ai pu acquérir tout au long de mon parcours un savoir-faire dans le domaine de climatisation, froid industriel et le domaine des centrales thermiques et l'efficacité énergétique.



Ouvert aux autres, ayant le sens de responsabilité, je suis capable de m'adapter à des situations nouvelles et de faire preuve d’un sens aigu de l'organisation et de la rigueur. Je souhaite alors rejoindre une équipe dynamique avec laquelle je pourrais mettre à profit mes compétences, mes qualités et ma capacité de travail.



Salutations.



Mes compétences :

MATLAB

AutoCAD

C++

Microsoft Excel

Bureautique

Microsoft PowerPoint