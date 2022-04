Je suis Hajar El Aamrani, une jeune étudiante. Intéressée par les produits cosmétiques et toutes les étapes de leurs développements. Mon ambition est d'intégrer un des laboratoires de recherches en domaine de biologie, dermatologie, microbiologie ou chimie afin de pourvoir révolutionner la science des produits cosmétiques. J’aurais aimé de travailler sur des projets scientifiques qui me pousseraient vers le meilleure. Rigoureuse, organisée et méthodique sont les maîtres mots de mon comportement professionnel. ‘’Rien n’est impossible à ceux qui tentent’’ est la citation qui résume ma façon de penser.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel