Hajar BELMAATI

Intéressée par le domaine de la Qualité, la Sécurité, l'Hygiène et l'Environnement, j'ai pu bâtir un savoir et savoir faire en ces matières, ceci grâce à mon parcours universitaire corrélé à une solide expérience que j'ai acquise à travers mes stages aux sein de différentes entreprises, Ce qui m'a permis d'établir un premier lien avec la vie professionnelle.

Mes principales réalisations pendant cette période sont:

- Le déploiement du système de management intégré qualité, sécurité et environnement notamment par la gestion des non-conformités et l'établissement d'un plan d'action conformément aux référentiels ISO 9001 V2008, ISO 14001 V4004 et OHSAS 18001V2007.

- la quantification des aspects environnementaux dans une entreprise selon ISO14001 V2004;

- la gestion de l'eau au sein de l'entreprise ;

- Business Plan.



Mes compétences :

Génie sanitaire

 Méthodologie de la recherche expérimentale(MRE)

 Techniques de conservation des aliments

 Ingénierie de l’environnement, Gestion de l’eau,

 Biologie, Physiologie Et Nutrition végétale

 Techniques analytiques et séparatives : (Electro

 Microbiologie

Informatique: Environnement Windows, Microsoft Off

 Génie génétique

 Génie des procédés

 outils de qualité

 Biochimie structurale Et Métabolique

Systèmes de management HQSE

