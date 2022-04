Hajar BOUDAOUCH

{Savoir - être}

Créative, rigoureuse, dynamique, rapide en exécution, bon relationnel,

bonne capacité à travailler en équipe, curieuse d’art, d’expositions,

intérêt particulier pour les Arts Plastiques.



{Savoir - faire}

TECHNIQUE :

Plate-forme MAC et PC

Adobe : Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat.

Notion : Flash, Affter Effects , Adobe 1er

GRAPHIQUE :

• Étudier et rechercher des informations qui conditionnent la création

ou l’exécution d’une commande.

• Effectuer tous les travaux préparatoires et essais nécessaires :

préprojet, choix des supports, choix des techniques...

• Établir, suivre et respecter un cahier des charges et un rétroplanning.

• Réaliser l’ouvrage.

PRINT :

Logotype, identité visuelle, illustration vectorielle, maquette et mise en page, plaquette publicitaire, dépliant, papeterie, retouche et montage photo.

IMPRESSION :

Connaissance et technique de l’impression, connaissance dans la gestion de couleur, gestion du contrôle qualité de la PAO avant

l’impression et avant le remise au client, suivi la production, connaissance de la chaîne graphique