Hajar CHAARA

Rechercher continuellement l’amélioration des processus. Résoudre les problèmes présents et futurs. Communiquer l’envie d’aller toujours plus loin à ses collaborateurs. Voici pour moi l’essentiel de mon métier.



« Tout ce que nous faisons, c’est regarder le temps écoulé à partir du moment où nous recevons la commande du client jusqu’à son paiement. Nous cherchons constamment à réduire ce délai en éliminant toutes les activités à non-valeur ajoutée. » Taiichi Ohno.



Je vous propose que nous améliorions ensemble vos processus et votre performance.



Mes compétences :

Simulation Des Systèmes Industriels

Planification Et Ordonnancement De La Production

Logistique De Distribution Et Transport

Gestion des stocks

Sourcing Et Stratégies D'achat

Echanges Internationaux Et Commerce Internatial

Analyse Des Flux : VSM, SIPOC

Résolution De Problèmes : 8D ,5M, PDCA, SDCA

Hoshin Kanri |TPM, SMED | 5S.

Flux Tiré : Tak Time, Kanban

Implantation Des Ressources De Production

Triage

Third-Party Logistics

Six Sigma

Supply Chain Management

SAP

Microsoft Project

Microsoft Office

Lean Manufacturing

Kanban

Kaizen

Journals

Import/Export

DMAIC

Audit