Hajar CHBIHI LOUHDI

Étudiante en Master 2 Banque Finance Assurance à l’Université Paris 13 - Sorbonne Paris Cité. je possède de solides connaissances en gestion financière, comptabilité, fiscalité, gestion des risques grâce aux cours suivis. J'ai pu mettre en pratique lors des stages que j'ai effectué dans plusieurs banques mes connaissances en matière de gestion relation client. De plus, j'ai pu découvrir le back-office d'une banque grâce à un stage de six mois que j'ai effectué à la société générale où j'ai acquis une expérience dans la gestion des risques opérationnels. je dispose d'un bon niveau en arabe, en français et en anglais.

Je suis actuellement à la recherche d'un stage de six mois à partir du mois d'Avril 2016 en tant qu'analyste risques et engagements.



Mes compétences :

Gestion des opérations bancaires

Back office

Microsoft Office