Hajar DAHBI

Actuellement titulaire du master Finance de l’institut des Hautes études de management et de l’IAE de Lyon, je suis à la recherche d'un emploi qui pourrait correspondre à mes centres d'intérêts ainsi qu’à mon domaine de compétences.

Possédant une motivation sans faille, et ayant une formation très diversifiée et polyvalente comprenant la gestion, la comptabilité, l’économie, le marketing et la finance, j’estime être apte à mener à bien les différentes missions qui me seront confiées. Je suis déterminée à me former rapidement et efficacement, je cherche à m’épanouir et à mettre mon dynamisme et ma rigueur au service de ma vie professionnelle.





Mes compétences :

Contrôle de gestion

Comptabilité générale

Microsoft Excel

Microsoft Word

Analyse financière

Communication

Coordination

Analyse

Comptabilité analytique

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office