Hajar DNIBI

Mon domaine d’expertise est le Génie des Procèdes de l’Energie et de l’Environnement.

Mon choix pour ce métier est fait pour la simple et bonne raison qu’en tant qu’ingénieur procédés, je possède un large éventail de connaissances qui me permettent à la fois de ne pas être limitée à une seule activité et pouvoir faire face à un grand nombre de situations et/ou problèmes.

Mes compétences industrielles me permettent d’être en mesure de me positionner dans un poste en PRODUCTION, ENERGIE, ENVIRONNEMENT ou QUALITÉ.

Sens de l’organisation, grande aisance en communication orale et écrite, sérieuse et motivée sont les traits dominants de ma personnalité.



Mes compétences :

Organisation

Gestion de la production

Planification

Optimisation des process

Adaptabilité

Efficacité énergétique

Gestion des déchets

Traitement des eaux

Esprit d'équipe

Gestion QHSE

Génie des Procédés

Amélioration continue