Hajar DOUKALI

Je suis une fille âgée de 24 ans marocaine célibataire ; j'ai eu mon bac en science expérimentale en 2010 et après j'ai fait une année en science économique a la faculté des sciences économiques et juridiques a salé Jadida ,après je me suis orienter vers l'institut spécialisé des technologie applique a hay riad rabat dans laquelle j'ai suivi mes études en réseaux informatique sue deux ans ;j'ai eu de la chance de pouvoir effectuer mon stage a la haute commissariat au plan durant deux mois ou j'ai découvert les base du métier