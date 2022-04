Hajar ECH-CHAHDI

Ingénieur d’État



Domaines de Compétences



Environnement : Etude d'impact sur l'environnement, Dépollution des sols, Dimensionnement des stations d'épuration des eaux ( STEP), Potabilisation de l'eau, Traitement des eaux usées, Traitement et valorisation des déchets,



Gestion des risques : Risques sismique, Risque d’inondation, gestion de crise;



Ingénierie : Analyse Numérique, Analyse de données, Gestion de Projet, Contrôle de qualité d’eaux, Gestion d’une STEP, Gestion d’une décharge contrôlée,



Connaissances informatiques :

-Bureautique : Word, Excel, Power Point.

-Logiciels professionnels: ArcGis, AutoCAd, Covadis, Epanet, Erdas, Grapher, Hydrus, Mensura, Surfer, Voxler.





Spécialités : AEP, Assainissement liquide et solide, Développement Durable,Environnement, Qualité Sécurité Environnement (QSE).



Mes compétences :

Sérieuse et conviviale