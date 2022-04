Hajar EL ABBADI

Bonjour ! Bienvenue sur mon profil . Je suis étudiante en deuxième année management en hôtellerie internationale à VATEL Marrakech à l'Université Privée de Marrakech - UPM.

Ma formation théorique en management en hôtellerie internationale est complétée par ses stages en alternance ainsi que des stages de longues durées au sein des structures hôtelières de renommées, ce qui m’as permis d’acquérir un réel savoir faire.

Grâce à l'ouverture de mon établissement, j'ai eu l'opportunité de passer dans de différentes infrastructures comme le SOFITEL PALAIS IMPERIAL MARRAKECH, HOTEL KENZI FARAH MARRAKECH et CLUB MED LES PALMERAIES .

Accueillante, sérieuse, motivée, et attentive aux besoins de la clientèle, j'ai un très bon niveau en français et en anglais.



Etant à l'écoute du marché , Je souhaiterais mettre mes compétences au service d’une structure sérieuse et ambitieuse quelle soit au Maroc ou à l'étranger.



Mes compétences :

Accompagnement

Communication interne

Maîtrise des langues

Communication externe

Accessibilité du Web

Accueil

Communication événementielle

Microsoft Office