Je suis une personne sérieuse, rigoureuse et motivée. J’apprécie le travail en équipe.



Mes compétences :

Langage C, C++, LABVIEW, WORD, Powerpoint, EXCEL,

Connaissances techniques en : Imagerie médicale (T

Traitement d’image

Electronique, Electrotechnique

Traitement de signals numérique/analogique