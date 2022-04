Hajar EL MADKOURI AMRANI

Diplômée de l'Institut supérieur International du tourisme de Tanger avec une spécialisation en Adminsitration et Gestion des Entreprises Hoteliéres et Touristiques (BAC+4) et ayant 10 ans d'expérience entant que chargée de clientèle et responsable commerciale .j'ai réintégré mon institut pour un 3ème cycle en stratégie et management des opérations touristiques



Mes compétences :

Capacité à travailler en équipe

Dynamisme

MES

Organisation

sens de l'organisation

Travailler en équipe