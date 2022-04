Hajar EL OUATTAB

Aprés avoir obtenu ma licence en sciences économique option gestion de l'entreprise , et aprés huit mois de collaboration avec le Groupe Jet Business Class , j'ai choisi de faire un master en Génie industriel et logistique pour pouvoir suivre l'évolution de l'économie national et l'ensemble des changements et les défis que le Maroc et en train de conquérir .

ayant bénéficier d'une éxpérience enrichissante dans le domaine de la logistqiue lors de mon stage de fin d'étude à Volvo Parts , et mon stage d'initialisation à Berliet maroc

Aujourd'hui , je souhaite rejoindre une équipe dynamique avec laquelle je pourrais mettre à profit mes compétences, mes qualités de contact et d'organisation et ma capacité de travail .



Mes compétences :

Autonomie

Capacité d'adaptation

Esprit d'équipe

Initiative

Logistique

