Hajar EL OUDIYI

*Notre societe ABDL INDUSTRIE s’intéresse essentiellement aux domaines détaillés : eau ; vapeur, gaz, pétrole, pétrochimie

• Robinets + vannes (à soupape, à soufflet, à piston, à papillon ; à boisseau sphérique, à boisseau conique, à guillotine

ISO PN 10/16/25/40 ET CLASS 150-300-600 à 2500)

• Clapet (sandwich, à soupape …)

• Purgeurs (thermodynamiques, à flotteurs, thermostatiques…)

• Filtres à tamis.

• Indicateurs de niveau pour chaudière.

• Détendeurs régulateurs de pression.



TUYAUTRIE ET RACCORD :



• Tube noir s/s T3 ET T10 API SCH40-80-BRIDES S.O, WN, Coudes Vallourec SCH 40-80.

• Tube galvanisé soudé et s / soudure.

• Thermomètres, manomètre.

• Régulateur de température.

• Et en général tout appareil de mesure ou de contrôle de grandeurs physiques tel que :

Température, pression, débit, niveau, et tempo comptage



*Nous vous garantissons un service de qualité caractérisé par la rapidité de livraison, la qualité de nos produits, ainsi nos prix sont très préférentiels et bien étudiés.



Nous représentons exclusivement les marques suivantes :

ADCA, CITEC, MIFA, SCAM FILTRE, BIFFI (motorisation Vannes)