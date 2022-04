Hajar ELMAIZI

Mes compétences :

En Automatique et Informatique industrielle: Progr

En Electrotechnique : Machines Electriques, Electr

En Electronique et Télécommunication : Electroniqu

Connaissances managériales : Création et organisat

En Informatique : Bureautique, Langages de program

Connaissances linguistiques : . Arabe : Langue mat

Formation militaire pour accéder au rang d’officie

Intelligence Émotionnelle, Intelligence Artificiel

Lecture, voyages, décoration, bricolage et peintur