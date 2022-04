Hajar HASOUN

Titulaire d’un master ingénieur en électronique et optique, je possède d’une expérience dans le département de la R&D au sein du service Process Automation dans la multinationale Siemens SAS à Haguenau.



Persuadée que l’Amélioration Continue est un pilier de l’industrie moderne, j’occupe actuellement le poste apprentie responsable Lean manufacturing au sein du service Business Excellence (Siemens SAS) dans le cadre d’un mastère spécialisé afin développer mes compétences d’ingénieur.



Parfaitement trilingue, je représente un profil polyvalent et idéal pour une entreprise qui cherche l'excellence.



Mes compétences :

communication hautes fréquence

MMIC, MEMS...

CEM

Laser

Electronique

Optoélectronique

Antennes et propagation

Microsoft Office

Simulink

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Matlab

Linux

Six Sigma

DMAIC

Audit