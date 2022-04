Hajar HEDDADINE

Lauréat de master international Banque et Marché Financier. Ma première expérience professionnelle était en tant qu'analyste financière dans une société de gestion des actifs immobiliers et mobiliers. Forte d’une cette expérience de presque de deux ans dans un cadre professionnel et dans des structures variées. ), j’ai pu développer des qualités tant professionnelles (sens du service et de la responsabilité, autonomie, adaptabilité, etc.) qu’humaines (bon relationnel, loyauté, sens de l’écoute, etc.).Tenace et créative, je sais m'adapter aux situations inédites.



Mes compétences :

Analyse financière