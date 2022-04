Hajar MASTOUR

Titulaire d’un Master 1 en Actuariat et gestion de risques de plus de trois ans d’expérience, je pense aujourd’hui posséder les compétences, la maturité professionnelle et le dynamisme nécessaires pour assurer l’ensemble des missions.



En tant que Gestionnaire au sein du service sinistre auto matériel de la compagnie d’Assurance et de Réassurance ATLANTA, je suis amené en toute autonomie à gérer l’ensemble des sinistres matériels de la compagnie.

Je sais aujourd’hui, dés l’ouverture d’un dossier, analyser la responsabilité, décider de toute action nécessaire à un règlement amiable du sinistre avec les intermédiaires et aussi avec les autres compagnies d’assurance.





Rigoureuse et organisée, je serais très heureuse de mettre mes compétences au service de votre entreprise en exerçant un poste qui correspond parfaitement à mes aspirations et me permettrait de prendre un engagement professionnel fort dans la durée.



Mes compétences :

Visual Basic for Applications

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access