Je suis Hajar MATAOUI, jeune diplômée, titulaire d’un Diplôme d’Ingénieure d’Etat en Réseaux et Télécommunications. Ma formation d’ingénieure m’a permis d’acquérir de nombreuses compétences en matière de conception, développement, architecture et ingénierie des systèmes et réseaux d'information et de communication, ainsi que la conduite de projet.



Je suis également titulaire d’une Licence Professionnelle en Automatique et Informatique Industrielle. J’ai pu acquérir durant cette formation un ensemble de connaissances me permettant de maîtriser les actuelles structures d'ateliers de production : automates programmables, régulation, supervision ainsi que leur intégration dans l'environnement informatique moderne (base de données, programmation orientée objet, etc).



De plus, au travers des projets tuteurés et des stages effectués dans de grandes sociétés, j’ai pu non seulement mettre en pratique mes compétences acquises le long de mon parcours mais aussi mettre en avant mes facultés d’adaptation, d’autonomie, d’esprit d’équipe et du sens de responsabilité.



Organisée, rigoureuse, ponctuelle, et avec un bon sens relationnel, j’ai tout l’intérêt d’intégrer le monde professionnel.





Mes compétences :

Gestion de projet

Administration réseaux

Réseaux mobiles 2G, 2.5G, 2.75G, 3G

Protocole TCP/IP

Conception d'architectures réseaux et simulation

QoS

Modèle OSI

VPN

MPLS

Voix sur IP

Routage IP