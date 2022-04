Hajar MBARKI

Responsable Développement Commercial Réseaux Bancaires

Sérieuse, rigoureuse et curieuse. Je suis une personne qui n'à pas peur de se lancer dans de nouveaux défis.



COMPÉTENCES CLÉS

 L’animation commerciale des Réseaux Bancaires

 L’accompagnement terrain et l’encadrement du Réseaux (chargés de clientèle et directeurs d’Agence)

 Le management de la force de vente

 La mise en place des outils de pilotage de l’activité Commerciale (tableaux de bord et reportring)

 La planification et la mise en œuvre des Plans d’Action Commerciaux et Marketing direct

 La gestion de projets

 Les techniques de vente



Mes compétences :

Management

Informatique