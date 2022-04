Hajar MOUFTAKIR

DOLPHIN Conseil offre un service d’accompagnement aux TPE et PME marocaines, en lancement, Développement et remise à niveaux.

DOLPHIN Conseil est un assortiment d’experts multidisciplinaires ayant percé dans les secteurs pionner de l’économie Marocaine ces experts se mobilisent en vue d’accompagner l’entreprise marocaine dans une logique de réflexion sur ses besoins fondamentaux qui se traduisent par une approche de proximité et d’assistance dans le conseil stratégique et opérationnel.

Notre mission principale se veut de prodiguer des solutions concrètes pour une meilleure optimisation , tout en garantissant résultat et performance des actions menées.

Dolphin Conseil , contribue à travers cette approche , au développement de l’entreprise dans la création de la valeur et de la richesse de l’entreprise .