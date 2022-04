Hajar NAAMAD

Objet : Demande d’emploie





Etant une jeune étudiante en cours de préparation d’un master spécialisé filière « finance », option « Banque et Marchés Financiers » à la faculté des sciences juridiques économiques sociales de Casablanca. Je me permets de vous adresser une demande d’emploie.



Une expérience professionnelle au sein de votre équipe représente une excellente opportunité pour que je puisse développer mes compétences.



Dans le cadre de ma formation universitaire, j’ai eu l’opportunité de participer activement à l’élaboration de plusieurs projets universitaires.



Dotée d’une énergie, d’une motivation, d’une volonté d’acquérir de nouvelles connaissances, de concrétiser mon acquis théorique en pratique. Je reste persuadé que mon désir d’apprentissage ainsi que les connaissances que j’ai acquises durant mon parcours estudiantin vont m’aider énormément à m’adapter avec votre établissement.



Veuillez trouver ci-joint mon curriculum vitæ pour plus d’informations me concernant.



Je me tiens à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.





Dans l’attente d’une réponse favorable, je vous prie d’agréer, mes salutations les plus respectueuses.





Mes compétences :

SPhinx