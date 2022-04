Dynamique, rigoureuse et surtout passionnée,je suis à la recherche d'un emploi qui correspond à mon domaine d'étude



Mes compétences :

Centre d'appel

Programmation

JavaScript

HTML 5

UML

C

C# .Net

Evénementiel

SAP Business Information Warehouse

SAP Business Objects data services

Modélisation décisionnelle

SAP Business Objects

PL/SQL

SQL

Business Objects

ETL

SAP Business Objects Web Intelligence