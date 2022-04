Hajar OUAZZANI CHAHDI

Je suis actuellement étudiante à l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) de Montpellier, dans un cursus généraliste à dominante chef de produit Marketing, orienté études de marchés, études de panels, vente, négociation et distribution.

Je suis en possession d'un diplôme d'ingénieur spécialisé dans la microélectronique et télécommunications, à l'école universitaire Polytechnique de Marseille, et un Master MINELEC (Micro & nanoélectronique) spécialisée dans la conception des circuits innovants, en Septembre 2014.

Je cherche un stage de validation de mon MBA afin de valoriser ma double diplomation.



Mes compétences :

Personal Home Page

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Java

Calibration

C++

C Programming Language

Microélectronique

Études qualitatives

Base de données

Marketing opérationnel

Management

Marketing stratégique

Gestion de projet

Télécommunications

Études quantitatives