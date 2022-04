Une jeune étudiante à l'Ecole Nationale de Commerce et Gestion-Settat, Passionnée par le monde de finance, qui cherche toujours les nouvelles opportunités (stages), afin de parfaire mes acquis et compléter ma formation en sciences de gestion, et par conséquent,une très bonne insertion professionnelle.



Mes compétences :

Organisation

Esprit d'équipe

Esprit analytique