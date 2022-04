Hajar SADEQ

« Il y a une naissance en toute connaissance. » Pascal Quignard

Chaque connaissance acquise vous offre des nouvelles opportunités.

Je suis SADEQ Hajar 22 ans, ingénieur d’état en matériaux et contrôle qualité issue de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Rabat. Actuellement à la recherche de ma première opportunité de travail.

Mes expériences professionnelles m’ont permis d’une part d’enrichir mes connaissances autant que métallurgiste et qualiticienne, et d’autre part ils m’ont fait découvrir les missions qu’un ingénieur en métallurgie et en qualité peut réaliser.

Ma formation en ingénierie a contribué au développement de mes connaissances :

En métallurgie :

Choix des matériaux, Matériaux de construction, Fonderie, Fatigue et rupture, Résistance des matériaux I, Résistance des matériaux II, Traitement thermique, Calcul des structures.



Et en qualité :

Gestion de la qualité, Système de management de la qualité, TPM, Contrôle qualité, GMAO, AMDEC, Maintenance industrielle, Système de production.



Enfin sans oublier l’impact sur ma personnalité durant mes trois ans, j’ai pu développer mes intuitions et mon sens de partage, ainsi que l’esprit du groupe à travers l’ensemble des projets que nous avons réalisés en groupe dans le cadre pédagogique.



Curieuse et motivée, je suis toujours prête pour un nouveau challenge.



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me demander en contact !



Mes compétences :

Visual Basic .NET

Microsoft Office

ISO 900X Standard

Management

GMAO

Management de la qualité

TPM

Métallurgie

AMDEC

Résistance des matériaux

Matériaux