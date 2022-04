Hajar STATI

Passionnée par l'art de gestion, la finance, le leadership et le management. J'ai déjà acquis de nombreuses compétences dans ces domaines grâce à plusieurs stages et projets de fin de cours, notamment à travers mon stage dans la multinationale Structis, la GIE informatique du groupe Bouygues Construction. De nature sérieuse et ambitieuse, j'aime le travail en équipe. Professionnelle, j'ai la qualité d'écoute et d'adaptation. Ma formation consolidée par mes première expériences professionnelles dans divers secteurs d’activité m’a permis de développer un sens d’organisation, de rigueur, l’esprit d’analyse et de synthèse.



Faire partie de AIESEC Anfa (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques), a été et continue d'être une expérience instructive, un partage de culture, une communication inter-culturelle, un challenge et un gain en flexibilité.



Mes compétences :

Fiscalité

Analyse financière

Audit

Consolidation

Economie

Comptabilité

Communication

Marketing

Normes comptables internationales IAS/IFRS

Finance d'entreprise

Système d'information

SAP Business One