Hajar TAKI

élève ingénieure en actuariat finance



Mes compétences :

Comptabilité générale

Séries chronologiques Economie : Microéconomie

Modèles de régression

Assurance de groupe Finance : Valorisation et couv

Econométrie

Nationale et comptabilité des assurances Economie

Economie internationale Mathématiques financières

Econométrie financière Démographie : Analyse démog

Projection démographique Statistiques : Analyse de

Droit des affaires et Droit des assurances Sociolo

Finance : Valorisation et couverture des produits

assurance : tarification,Provisionnement