Cadre financier expérimentée de cinq ans tant que Responsable Administrative et Financière au sein d'un groupe de BTP à Marrakech.



Diplômée d’ENCG, Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Marrakech, en Master professionnel, option : ‘ Système d’Information et Contrôle de Gestion’,



Mes compétences :

qualités d'écoute et de compréhension

Langages: HTML, visual basic

Logiciels: SAP, ERP: SAGE/ADONIX, SPSS, BO, MS P

Informatique Bureautique : traitement des applic