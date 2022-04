Hajar TOUFIK

Diplômée en action commerciale et Marketing. J’ai pu acquérir durant mon cursus une formation solide dans le domaine de Marketing, commerce, et de la gestion.

Les différents travaux réalisés depuis durant ma formation ainsi que mes projets professionnels m’ont permis de développer plusieurs aptitudes nécessaires aux activités de commerce et marketing.

Toutes capacités professionnelles qui me sont acquises ainsi que le travail en équipe, les capacités d’analyse et d’approfondissement, d’autonomie ou bien encore l’aspect relationnel de la profession, sont autant de compétences que j’ai pu perfectionner. Je pense disposer ainsi de la capacité d'adaptation nécessaire pour mener à bien les prochaines missions