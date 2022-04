Hajar ZARAI

J’occupe actuellement un poste de souscripteur vie et santé chez SAHAM ASSURANCE. Cette expérience m’a permis d’acquérir des compétences en matière de commercialisation et de tarification et en métier d'assurance.

Ma formation et mes expériences constituent un véritable atout. Je maîtrise très bien le code d’assurance, la modélisation des modèles et l’identification des risques, rigoureuse dans mon travail et je possède une écoute attentive même durant les périodes de suractivités ou de crises



Mes compétences :

SAS Statistical Package

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

IBM AS400 Hardware