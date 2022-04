Hajasoa RANDRIANARIVELO

Je suis un expert dans le domaine de l'énergie de la télécommunication et aussi expérimenté en maintenance industrielle:



- audit des installations électriques et proposition d'amélioration

- design de systèmes d'énergie et de protection

- dimensionnement des différents équipements en énergie: onduleurs, baies d'énergie, système photovoltaïque, groupes électrogènes, éoliennes,les différents types de protections (foudre, surtension,...), climatiseurs...

- installation des équipements

- dimensionnement de système de ventilation et de climatisation

- design de système de supervision pour les équipements en énergie

- planification de la maintenance

- maintenance en énergie (télécommunication): onduleurs, baies d'énergie, système photovoltaïque, groupes électrogènes, éoliennes,les différents types de protections (foudre, surtension,...), climatiseurs...



Mes compétences :

Ingénierie