Hajatiana Joël RAKOTOARISON

J'ai participé à des grandes missions et projets dès le début de ma carrière de développeur. Curieux , polyvalent, indépendant et passionné. Ces atouts me permettent à une monté rapide en compétences et à mener à bien les missions qu'on m'a attribué. Acquerir des nouvelles compétences, aider et partager mes connaissances aux autres.



Mes compétences :

Jelix

JQuery

PHP

Javascript

Intelligence Artificielle

Java

.Net

Android

MySQL

Scrum

Merise

Télécommunications

SGBD

Oracle

SQL

Conception UML

Symfony 2