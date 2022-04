Hajatiana RALAMBOSON

Titulaire d'un diplôme d'Ingénieur en Bâtiment et Travaux Publics, ayant 08 années d'expérience, je dispose d'une première expérience dans le domaine de la construction des ouvrages en génie civil.

J'approfondis mes expériences professionnelles surtout en géotechnique (essais physiques et mécaniques)- HSE - PAQ et RD durant ma première carrière.

Actuellement, je chargerais des études de conception techniques et de réalisation des travaux dans le secteur du génie civil et du génie rural: aménagement Hydro-agricole.

En recherche de nouveau défis.



Mes compétences :

Archicad

AutoCAD

Mathématiques

Management

Marketing

Bureautique

Géotechnique

Microsoft Office

Résistance des matériaux

mon expérience

PC Hardware

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Ingénieur BTP