Hajatiana RAMAHEFARISON

Bonjour à tous, je me nomme Jean Luc, j'ai fait 3 années d'études en Gestion et de la langue anglaise, capable de parler en plusieurs langues, je peux établir des contacts direct non seulement au niveau local mais aussi sur le plan international. Comme vous le constaterez à la lecture de cette petite présentation, j’ai suivi des formations liées au marketing et à la communication. J'ai plusieurs années d’expérience pertinente dans ces domaines et je suis encore à la recherche d'opportunité pour pouvoir développer mes compétences.



Mes compétences :

Photographie

Traduction

Design

Communication

Marketing opérationnel

Marketing direct

Droit du travail

Community management

Droit public

Publicité

Management

Marketing