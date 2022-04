Hajer BOUALLAGUI

INTERVENIR SUR LA SUPPLY CHAIN POUR GARANTIR LA SATISFACTION CLIENT



Le fil conducteur de ma motivation repose sur les relations commerciales. Mes compétences dans ce domaine vont du traitement des appels d’offres à la gestion et au suivi de carnets de commande en passant par la gestion des flux Import /Export, l’étude de marché, le Management de projet, aussi bien à l’échelle nationale, qu’internationale.



Passionnée par l’aventure et aimant relever les défis, je suis capable de m’adapter à tout type d’environnement. Mon parcours professionnel se caractérise par la diversité des secteurs d’activité où j’ai évolué : SSII, transport international, audiovisuel, ou industrie aéronautique…



Ma maîtrise des langues, notamment l’Anglais et l’Italien, m’a aussi apporté une grande facilité dans le développement de mes réseaux clients et partenaires au-delà des frontières.