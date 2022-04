Hajer DRIDI

Je suis responsable bureau d étude et responsable magasin import et export dans une société de confection de vêtement militaire italien je m occupe une poste très sensible de réception de model, vérification calcule consommation, vérifier gamme de montage et les gabaries ,puis contrôle l import et suivi la coupe ,suivi lancement de model dans la chaine et passer les commande des fourniture....en arrivant a l’export et le paging liste et je suis le responsable de dossier iso 9001 qui est pris 2009 et2010.