Hajer GHARS

Je m appelle hajer je suis comédienne et professeur de théâtre tunisienne . je suis nait dans une ville au nord de la Tunisie juste a la frontière algérienne . j ais fait mes études supérieur au théâtre a Tunis et maintenant j enseigne au sud dans une ville aussi sur les frontières algériennes . alors que c as m intéresse de travailler sur le thème des frontières au domaine théâtrales . j ais beaucoup de petit élève très douée et intéresser au théâtre et j essaye de toute mes forces de l aider a continuée dans ce domaine plus tard dans leur vie parce que c pas toujours facile de convaincre leur parent qu il doivent les supportée . la mentalité est un peux dure ici je pense que ca un rapport avec la frontière la cultures le climat ect merci de me donner des idées pour pouvoir travailler avec eux et mieux les aider .A toute personne qui veux me connaitre vous êtes le bienvenu