Hajer HABIBI

Gestion d’équipe de 3 personnes,

Développement OA-Framework

Performance et Tuning

Migration et Upgrade Oracle e-business Suite 11i vers R12 et de 12.1.1 vers 12.1.3

Intégration d’Oracle Discoverer sous Oracle e-business suite 12.1.1,

Migration des personnalisations forms, Responsabilités, Menus, Fonctions, Utilisateurs, Traitements, Groupes de traitements, DFF et les messages en utilisant les fonctions upload et download de FNDLOAD de l’environnement Recette à l’environnement Production.

Développement et intégration d’applications Forms sous Oracle Applications (11i&R12),

Développement et Intégration d’états Reports,

Création des alertes,

Création des packages Oracle en utilisant le langage PL/SQL et les package standards d’oracle,

Passage des patches, applicatifs et base de données pour Oracle e-business Suite sur les environnements de test, suivi technique des développements et assistance technique aux experts fonctionnels,

Oracle OA-Admin: Définition et la configuration et la personnalisation des menus, les responsabilités, les utilisateurs, les groupes de données, les groupes de la demande, Les options de profil, champ utilisateur flexible, la portée de personnalisation...

Développement spécifique sous Oracle Applications GL, AP, PO, AR, CS,IM

Réalisation des traitements spécifiques sous Oracle Applications,

Personnalisation des interfaces forms d’Oracle e-business suite (11i&R12),

Développement des états analytiques en utilisant Oracle Discoverer,

Mise en place d Oracle Application Express (APEX) sous Oracle e-business Suite,

Développement des applications en utilisant Oracle Application Express (APEX),

Migration de Base de données 10g vers 11g.



Mes compétences :

Oracle E business Suite

Oracle reports

Toad pour Oracle

SQL

PL/SQL

Oracle forms

Oracle Discoverer

Workflow builder

OAF

ADF

Java

AME

Oracle EBS

Oracle Report

Oracle

XML

Oracle PL/SQL

Oracle GL

Oracle AR

Oracle AP

Oracle JDeveloper

Oracle 10G

ORACLE PO

Procédure Stockées PL

Script Shell

Oracle Applications

TCA API

Oracle FA

Oracle Data Guard

Oracle 9i

Oracle 11i

ORACLE E-Business

ORACLE Advanced collections

Oracle bi publisher

Oracle incentive compensation

ORACLE PERFERMANCE TUNING