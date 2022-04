En recherche active d’emploi.

Étant diplômée d’un mastère professionnel en ASSURANCES et une licence en FINANCE. Mes précédentes expériences professionnelles, variées et enrichissantes, vous conféreront j'espère, la certitude de mon adaptabilité à toutes les situations. Disponible, je suis prête à m’investir pleinement dans les responsabilités qui me seront attribuées.