Hajer HMILA

J'ai commencé mon expérience très jeune en travaillant dans une société de private equity (Tuninvest Finance Group) où j'ai eu l'occasion de connaitre des gens formidables. Lorsque j'eu terminé mes études de Droit, j'ai quitté cette entreprise pour me lancer dans un stage de deux ans au cabinet Boussayene et Knani (BK Associés) suite à quoi j'ai occupé le poste d'avocat-conseil spécialisé en corporate au cabinet Ferchiou et associés. Aujourd'hui, et après plus de trois ans d'expérience en contentieux et conseil aux entreprises, je travaille au sein du Cabinet Dakhlaoui et associés Bird & Bird.



Mes compétences :

Déontologie