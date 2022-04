Hajer JEBALI

Création de logo

Création de charte graphique

Déclinaison pour le web de chartes graphiques

Création graphique et mise en page de vos documents commerciaux, informatifs internes et externes

Magazines et brochures, pré presse

Insertion presse

Adaptation et mise en image de slogans

Relookage de marque

Avec #Pixelis

un résultat durable, efficace et à la hauteur de vos exigences

Infoline : 54 098 429 - 54 139 012



#print #graphic #design #discount #promo #publicité



Conceptor/Senior Graphic Designer/Profesional Freelancer

Phone: +216 54 09 84 29 - +216 54 13 90 12 -

E-mail:contact.pixelisdesign@gmail.com

https://www.facebook.com/pixelis



Mes compétences :

Communication

Création

Design

Design graphique

Impression numérique

Internet

Média

Multimedia

Réalisation