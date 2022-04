Jeune et créative, j'aime la découverte.

Mon but est de toucher a différents domaines en relation avec le monde artistique.

Mais ce qui m’intéresse par dessus tout , c'est certainement la création.

Mon premier amour est la céramique et ensuite vient la mode.

création , création et toujours la création... C'est mon credo.



Mes compétences :

Création

Art