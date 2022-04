Hajer KSOMTINI

Je fini mon DU en vieillissement et activité Physique adaptés fin Juin 2015 (université Paul Sabatier diplôme d’Etat STAPS ) avec un diplôme initiale en Kinésithérapie (diplôme étranger )

Intégrer un hôpital de gériatrie fait partie de mes objectifs puisque pour moi c'est le cadre idéale pour exercer mon métier et apprendre des autres dans le but d'exceller dans ce domaine .

Très patiente douce et professionnelle je suis apte à proposer des :

-Ateliers d'équilibre et prévention de chute

-Ateliers mémoire et stimulation cognitive

-Ateliers Activité Physique aux personnes à mobilité réduites

-Ateliers motricité et cognition adapté pour les personnes âgées .





Je reste à votre entière disposition .