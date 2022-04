Hajer MESSAOUDI

J'ai 37 ans.

Je suis titulaire d'un Master M2 en Développement International et Analyse Economique de l'Université d'Auvergne.



Grâce à une expérience de plus de 14 ans dans le monde du développement et de la gouvernance locale, de l'appui à la société civile, j'ai acquis une compétence multidisciplinaire dans le monde du développement notamment celui de la gouvernance locale participative et l'appui à la société civile a été considérablement enrichie par mon expérience aux Nations Unies en tant que Project Manager (Montage et suivi des projets, décentralisation, participation citoyenne, appui à la société civile ..).

Ma passion pour le développement, mon professionnalisme, mon sens du relationnel et ma rigueur sont mes principaux atouts.

Je souhaite intégrer une institution qui oeuvre pour le développement de la Tunisie et pour le bien être de ses populations les plus défavorisées..





Mes compétences :

Gestion de partenariats

Plaidoirie

Aisance relationelle

Gestion des conflits

Gestion de projet

Coordination de projets

Reporting

Relations internationales

Prise de parole

Développement local

Monitoring

Partenariats stratégiques

Accompagnement de projet

la préparation

budgets

Prêter assistance

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

MON EXPÉRIENCE

Futures Operations