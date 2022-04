Hajer METHENNI

Je suis une élève-ingénieure persévérante spécialisée en modélisation et simulation numérique. Ma formation est le croisement des mathématiques appliquées et des sciences de l'ingénieur telles que la mécanique des structures et la mécanique des fluides. En effet, j'ai développé mes connaissances dans la résolution des équations aux dérivées partielles par les méthodes de discrétisation, à savoir les éléments finis, les différences finis et les volumes finis. Par ailleurs, je maîtrise Matlab, Python et les logiciels de simulation Abaqus et ANSYS. Cette formation m'a aidée à développer un sens accru de l'analyse ainsi qu'un esprit critique. J'ai également eu l'occasion de développer mes compétences en communication et d'acquérir un esprit d'équipe en travaillant sur plusieurs projets collectifs.



Mes compétences :

Python Programming

Matlab

C++

Pascal

Oracle

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Maple

Java

C Programming Language

Abaqus

ANSYS

Modélisation numérique

Mécanique des structures

Mécanique des fluides

Modélisation mathématique

Simulink

Mécanique des milieux continus

Simulation numérique

Big Data

Data mining

Mathématiques appliquées

Mécanique générale

Modélisation

Communication

Rhéologie

Automatique

Calcul mécanique

OpenMP

Hadoop

Mathématiques

LaTeX