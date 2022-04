Hajer OUNI

Issue d’une formation commerciale j’ai su mettre à profit les enseignements acquis tout en développant une forte orientation client. La satisfaction et la bonne mise en œuvre des missions qui me sont confiées sont mes premières motivations. Passionnée et ambitieuse, je suis toujours à la recherche de projets innovants. Ma priorité : relever le challenge !



Mes compétences :

Travail en équipe

SAP

Administration de bases de données

Référencement

Gestion de projet

Management

Reporting

Enquête qualitative

Microsoft Excel

Facturation

Relation fournisseurs

Gestion commerciale

Négociation commerciale

Approvisionnement et achats