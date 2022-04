Hajer SOUAIFI-AMARA

Huit ans d'expérience en tant qu'ingénieure en Statistique n'ont fait que confirmer ma passion du métier de Statisticien, un métier riche par la diversité de ses domaines d'application.



Organisée, curieuse et pragmatique, j'ai déjà pu faire mes preuves dans les secteurs de la Banque, des études de marché et de l'agroalimentaire. J'exerce actuellement mes compétences en Biostatistiques dans le domaine de la Pharmaceutique au sein duquel je souhaiterai évoluer.



Mes compétences clés sont :



• Régression logistique, régression PLS, modèles mixtes, modèles linéaires généralisés, datamining, séries temporelles, théorie bayésienne, calcul du nombre de sujets nécessaires, randomisation, tests paramétriques et non paramétriques (supériorité, équivalence, non infériorité), plans expérimentaux, analyse de variance, analyse de survie, contrôle de qualité, séries temporelles, économétrie

• LOGICIELS / PROGRAMMATION :

- Systèmes d’exploitation : Windows / Linux

- Logiciels statistiques : SAS V.9.1/V.9.2 (SAS/BASE, SAS/STAT, SAS/MACRO, SAS/GRAPH, SAS/SQL),

R, SPSS, BayesiaLab, JMP, SIMCA 13.0

- Langages de programmation : C, C++, Matlab, VBA, HTML

- Bureautique : Word, LaTeX, PowerPoint, Excel, ACCESS, SQL

• Veille scientifique et recherche bibliographique

• Rédaction de rapports, de présentations et de posters scientifiques

• Travail d’équipe et suivi de projets

• Formation et encadrement de personnel

• LANGUES

ANGLAIS : Courant et scientifique

ALLEMAND : Scolaire



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter par mail via Viadeo avec une description de la mission proposée. Je vous répondrai sans tarder.



